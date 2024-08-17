"Не на помойке себя нашла": Бакальчук впервые раскрыла причину развода с мужем

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала, почему решила развестись с мужем, с которым прожила 20 лет. По словам предпринимательницы, их брак с Владиславом был плодом настоящей любви и она старалась быть идеальной женой. Однако, утверждает Бакальчук, со временем супруг стал вести себя как настоящий абьюзер. От этого страдала как сама Татьяна, так и их общие дети.

"Точка невозврата произошла осенью прошлого года. Была не очень приятная сцена дома, мне были кинуты в лицо ужасные слова, и я поняла, что я себя не на помойке нашла, я не потерплю к себе такого отношения. В этот момент я для себя поняла, что, скорее всего, если повторится аналогичная ситуация, скажу [мужу], что не смогу больше жить [с ним]", — сказала Бакальчук в интервью на ютуб-канале Светланы Бондарчук "Света вокруг света".