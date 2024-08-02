Бакальчук заявил о шансе сохранить брак с "прозревающей" хозяйкой Wildberries

"Не исключаю, что Татьяна наконец-то прислушалась ко мне и нашим многочисленным друзьям и коллегам и сейчас смотрит на ситуацию под другим углом. Всё это время я стараюсь донести до Татьяны, что её новые партнёры ведут себя подозрительно и даже опасно, разрушают семейный бизнес, который мы создали. И, чтобы это сделать, они разломали самое ценное, что у нас было, — нашу семью", — написал Владислав Бакальчук.