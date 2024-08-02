Бакальчук заявил о шансе сохранить брак с "прозревающей" хозяйкой Wildberries
Бакальчук надеется, что оставленный без движения иск жены поможет сохранить брак
Решение Савёловского районного суда Москвы оставить без движения иск генерального директора Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака с сооснователем маркетплейса Владиславом поможет не допустить распада семьи. Об этом заявил её супруг в своём телеграм-канале.
"Не исключаю, что Татьяна наконец-то прислушалась ко мне и нашим многочисленным друзьям и коллегам и сейчас смотрит на ситуацию под другим углом. Всё это время я стараюсь донести до Татьяны, что её новые партнёры ведут себя подозрительно и даже опасно, разрушают семейный бизнес, который мы создали. И, чтобы это сделать, они разломали самое ценное, что у нас было, — нашу семью", — написал Владислав Бакальчук.
По его словам, подача заявления на развод в эмоциональном порыве вполне объяснима, но такое решение необходимо принимать с холодной головой. Однако оставленный без движения иск даёт надежду на то, что брак Бакальчуков удастся сохранить.
"Это хорошие новости!" — радостно воскликнул он.
Напомним, что Владислав Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой остановить рейдерский захват Wildberries компанией Russ Outdoor, которая предложила WB крупную сделку. По его мнению, Татьяна Бакальчук не до конца понимает мотивы своих новых партнёров, которые даже пытаются заставить её забыть о семье. Однако предпринимательница опровергла эту информацию, заявив, что все слова её мужа являются лишь болезненной реакцией на расторжение брака. Она подтвердила, что Wildberries будет работать над логистической инфраструктурой вместе с Russ.
Telegram / Kadyrov_95