Юрист объяснил, как суд оценит слова Бакальчука о неадекватности жены

Супруг директора компании Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав усомнился в адекватности своей жены. В телеграм-канале он заявил, что с его пока ещё супругой происходит "что-то странное". В свете этих событий юрист Дмитрий Кваша разъяснил "Вечерней Москве", как суд будет воспринимать такие резкие слова предпринимателя.

По мнению юриста, для того чтобы суд принял во внимание обвинения супруга, потребуются весомые доказательства. Без них суд, скорее всего, не станет рассматривать его заявление о невменяемости жены.