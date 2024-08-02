Юрист объяснил, как суд оценит слова Бакальчука о неадекватности жены
Юрист Кваша: Без доказательств суд не примет заявление о невменяемости Бакальчук
Владислав Бакальчук сделал резкое заявление о неадекватности своей жены. Обложка © Telegram / Владислав Бакальчук
Супруг директора компании Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав усомнился в адекватности своей жены. В телеграм-канале он заявил, что с его пока ещё супругой происходит "что-то странное". В свете этих событий юрист Дмитрий Кваша разъяснил "Вечерней Москве", как суд будет воспринимать такие резкие слова предпринимателя.
По мнению юриста, для того чтобы суд принял во внимание обвинения супруга, потребуются весомые доказательства. Без них суд, скорее всего, не станет рассматривать его заявление о невменяемости жены.
"Сложно сказать, посчитает ли суд заявления Владислава о неадекватности супруги заслуживающими внимания... Это всё только слова, а для суда необходимы доказательства," — пояснил эксперт.
Напомним, ранее Владислав Бакальчук заявил о рейдерском захвате Wildberries в связи со сделкой между маркетплейсом и рекламной компанией Russ Outdoor. Предприниматель попросил помощи у главы Чечни Рамзана Кадырова. Мужчина уверен, что его жена Татьяна Бакальчук связалась с мошеннической компанией, которая не подпускает его к семье. Однако жена опровергла эту версию, указав, что Владислав таким образом грустит от развода. При этом 30 июля гендиректор Wildberries подала в суд исковое заявление в отношении мужа.