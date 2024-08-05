"Поступят так же": Муж Бакальчук предрёк супруге отстранение от Wildberries

Основательницу Wildberries Татьяну Бакальчук рано или поздно отстранят от управления компанией в связи со слиянием "ягодок" и Russ. Таким мнением в своём телеграм-канале поделился муж создательницы маркет-плейса Владислав Бакальчук.

"Первым из управления Wildberries был отстранен я. Рано или поздно с Татьяной поступят так же", — заявил бизнесмен.

Он также высказал надежду на то, что его открытая позиция заставит братьев Мирзоянов, являющихся владельцами компании Russ, задуматься о последствиях своей сделки. По словам предпринимателя, в скором времени он будет вести с ними диалог в арбитражных судах.