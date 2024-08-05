"Поступят так же": Муж Бакальчук предрёк супруге отстранение от Wildberries
Владислав Бакальчук заявил, что его жену также отстранят от Wildberries
Основательницу Wildberries Татьяну Бакальчук рано или поздно отстранят от управления компанией в связи со слиянием "ягодок" и Russ. Таким мнением в своём телеграм-канале поделился муж создательницы маркет-плейса Владислав Бакальчук.
"Первым из управления Wildberries был отстранен я. Рано или поздно с Татьяной поступят так же", — заявил бизнесмен.
Он также высказал надежду на то, что его открытая позиция заставит братьев Мирзоянов, являющихся владельцами компании Russ, задуматься о последствиях своей сделки. По словам предпринимателя, в скором времени он будет вести с ними диалог в арбитражных судах.
Бакальчук также заявил, что его юристы уже отправили досудебные претензии с требованием аннулировать передачу домена Wildberries новой компании "РВБ". Помимо этого, бизнесмен отметил, что какие бы ситуации не происходили между ним и Татьяной, он продолжит защищать семейный бизнес.
Напомним, что Владислав Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой остановить рейдерский захват Wildberries компанией Russ Outdoor, которая предложила WB крупную сделку. По его версии, Татьяна связалась с непонятной компанией, которая держит его вдали от семьи. Сама миллиардерша опровергла информацию, указав, что супруг таким образом реагирует на развод. Также известно, что она подала в суд исковое заявление на Владислава. Стоит отметить, что 5 августа Wildberries официально завершил объединение с оператором наружной рекламы Russ в ООО "РВБ".
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