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20 августа, 13:28

Wildberries: Инициалы Бакальчука не имеют отношения к названию компании

Имя мужа миллиардерши Татьяны Бакальчук Владислава не имеет отношения к названию "Wildberries". Об этом сообщили в пресс-службе компании, комментируя планы предпринимателя зарегистрировать товарный знак "ВБ".

"О планах Владислава Бакальчука зарегистрировать товарный знак стало известно от СМИ. Инициалы В.С. Бакальчука не имеют никакого отношения к названию "Вайлдберриз" либо производным от него. Вопросы юридических последствий — в компетенции юристов, специализирующихся в этой области законодательства", — отметили в компании в беседе c RT.

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Ранее стало известно, что Бакальчук подал документы в Роспатент на регистрацию товарного знака "ВБ". Он отметил, что компания получила название из-за первых букв его имени. По его словам, регистрация товарного знака необходима для того, чтобы защитить доменное имя wb.ru и сохранить его строительный бизнес, который занимается складами компании.

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Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark

Александра Мышляева
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