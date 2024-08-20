Wildberries: Инициалы Бакальчука не имеют отношения к названию компании

Имя мужа миллиардерши Татьяны Бакальчук Владислава не имеет отношения к названию "Wildberries". Об этом сообщили в пресс-службе компании, комментируя планы предпринимателя зарегистрировать товарный знак "ВБ".

"О планах Владислава Бакальчука зарегистрировать товарный знак стало известно от СМИ. Инициалы В.С. Бакальчука не имеют никакого отношения к названию "Вайлдберриз" либо производным от него. Вопросы юридических последствий — в компетенции юристов, специализирующихся в этой области законодательства", — отметили в компании в беседе c RT.