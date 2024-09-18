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18 сентября, 10:20

«Вот теперь это захват»: Татьяна Бакальчук сделала заявление после попытки захвата офиса Wildberries

Татьяна Бакальчук заявила, что её муж пытался захватить офисы Wildberries в Москве

Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук сделала заявление на фоне попытки проникновения её супруга Владислава в головной офис компании.

«Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены трое, их состояние мы уточняем. Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался», — написала она в телеграм-канале.

Бизнесвумен попросила правоохранительные органы взять на контроль эту ситуацию, назвав её беспределом.

«Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка», — заключила Бакальчук.

Александра Вишнякова
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