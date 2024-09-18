«Вот теперь это захват»: Татьяна Бакальчук сделала заявление после попытки захвата офиса Wildberries

«Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены трое, их состояние мы уточняем. Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался», — написала она в телеграм-канале.