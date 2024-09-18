Появилось видео со стрельбой у офиса Wildberries

На камеры попал момент стрельбы возле офиса маркетплейса Wildberries в Романовом переулке в Москве. Видео публикует телеграм-канал SHOT .

По информации телеграм-канала, все сотрудники офисов в столице были экстренно переведены на удалённый формат работы до особого распоряжения.