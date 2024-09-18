Появилось видео со стрельбой у офиса Wildberries
SHOT публикует видео момента стрельбы у офиса Wildberries в Москве
На камеры попал момент стрельбы возле офиса маркетплейса Wildberries в Романовом переулке в Москве. Видео публикует телеграм-канал SHOT.
Стрельба возле офиса Wildberries. Видео © Telegram / SHOT
По информации телеграм-канала, все сотрудники офисов в столице были экстренно переведены на удалённый формат работы до особого распоряжения.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что неизвестные люди подъехали к головному офису Wildberries в Москве и начали пальбу. По данным Mash, огнестрельные ранения получили трое мужчин. Всех сотрудников офиса вывели из здания, на месте работает полиция. Сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук заявляет, что на него было совершено нападение.
Telegram / SHOT