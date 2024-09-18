Владислав Бакальчук заявил, что на него пытались напасть перед переговорами

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что сегодня в его отношении была предпринята попытка нападения. Об этом рассказал в своём телеграм-канале.

«Друзья, на меня и на мою команду пытались совершить нападение, когда мы приехали на переговоры по остановке строительства складов в офис на Романов переулок», — написал Бакальчук.

Он успокоил подписчиков, сообщив, что сейчас с ним всё в порядке. По словам предпринимателя, в скором времени он расскажет о некоторых подробностях.