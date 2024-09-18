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18 сентября, 10:12

Владислав Бакальчук заявил, что на него пытались напасть перед переговорами

Владислав Бакальчук. Фото © Telegram / Владислав Бакальчук

Владислав Бакальчук. Фото © Telegram / Владислав Бакальчук

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что сегодня в его отношении была предпринята попытка нападения. Об этом рассказал в своём телеграм-канале.

«Друзья, на меня и на мою команду пытались совершить нападение, когда мы приехали на переговоры по остановке строительства складов в офис на Романов переулок»,написал Бакальчук.

Он успокоил подписчиков, сообщив, что сейчас с ним всё в порядке. По словам предпринимателя, в скором времени он расскажет о некоторых подробностях.

Банкроты без колец: Хозяев Wildberries предупредили о риске остаться у разбитого корыта из-за спора на 27 млрд
Банкроты без колец: Хозяев Wildberries предупредили о риске остаться у разбитого корыта из-за спора на 27 млрд

Напомним, ранее СМИ сообщили, что неизвестные люди подъехали к головному офису Wildberries в Москве и начали пальбу. По данным Mash, огнестрельные ранения получили трое мужчин. Работники офиса были эвакуированы, на месте работает полиция.

Владимир Озеров
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