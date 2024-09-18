Четыре человека пострадали при стрельбе у офиса Wildberries в Москве

Четыре человека пострадали в результате стрельбы у офиса Wildberries в Москве. Об этом сообщает SHOT .

Одному из пострадавших оказывают помощь на месте. По предварительным данным, это коллега Владислава Бакальчука, с которым он приехал на переговоры в бизнес-центр.