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18 сентября, 10:18

Четыре человека пострадали при стрельбе у офиса Wildberries в Москве

Четыре человека пострадали в результате стрельбы у офиса Wildberries в Москве. Об этом сообщает SHOT.

Врачи оказывают помощь пострадавшему у офиса Wildberries в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Одному из пострадавших оказывают помощь на месте. По предварительным данным, это коллега Владислава Бакальчука, с которым он приехал на переговоры в бизнес-центр.

Студентов журфака МГУ не выпускают из здания после стрельбы у офиса Wildberries
Студентов журфака МГУ не выпускают из здания после стрельбы у офиса Wildberries

Как уже писал Life.ru, неизвестные приехали к головному офису Wildberries в Москве и устроили стрельбу. В пресс-службе маркетплейса сообщили, что муж владелицы Владислав Бакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в офис компании. Выяснилось, что меры безопасности у офиса были усилены ещё вчера, 17 сентября.

Обложка ©

SHOT

Дарья Нарыкова
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