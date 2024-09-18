Четыре человека пострадали при стрельбе у офиса Wildberries в Москве
Четыре человека пострадали в результате стрельбы у офиса Wildberries в Москве. Об этом сообщает SHOT.
Врачи оказывают помощь пострадавшему у офиса Wildberries в Москве. Видео © Telegram / SHOT
Одному из пострадавших оказывают помощь на месте. По предварительным данным, это коллега Владислава Бакальчука, с которым он приехал на переговоры в бизнес-центр.
Как уже писал Life.ru, неизвестные приехали к головному офису Wildberries в Москве и устроили стрельбу. В пресс-службе маркетплейса сообщили, что муж владелицы Владислав Бакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в офис компании. Выяснилось, что меры безопасности у офиса были усилены ещё вчера, 17 сентября.