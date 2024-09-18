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18 сентября, 10:09

Меры безопасности у офиса Wildberries в Москве усилили ещё накануне

Меры безопасности у головного офиса Wildberries в Романовом переулке в Москве усилили ещё накануне. Как узнал SHOT, в среду днём, 18 сентября, толпа мужчин уже во второй раз попыталась прорваться в здание бизнес-центра.

Обстановка у офиса Wildberries после стрельбы. Видео © SHOT

В настоящее время, по словам очевидцев, есть минимум двое раненых в результате стрельбы. Ранее, напомним, сообщалось о трёх пострадавших.

Как уже писал Life.ru, неизвестные приехали к головному офису Wildberries в Москве и устроили стрельбу. В пресс-службе маркетплейса сообщили, что муж владелицы Владислав Бакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в офис компании. По нашим данным, восемь участников перестрелки задержаны.

Владислав Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака RWB
Владислав Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака RWB
Обложка ©

SHOT

Наталья Демьянова
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