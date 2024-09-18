Меры безопасности у офиса Wildberries в Москве усилили ещё накануне
Меры безопасности у головного офиса Wildberries в Романовом переулке в Москве усилили ещё накануне. Как узнал SHOT, в среду днём, 18 сентября, толпа мужчин уже во второй раз попыталась прорваться в здание бизнес-центра.
Обстановка у офиса Wildberries после стрельбы. Видео © SHOT
В настоящее время, по словам очевидцев, есть минимум двое раненых в результате стрельбы. Ранее, напомним, сообщалось о трёх пострадавших.
Как уже писал Life.ru, неизвестные приехали к головному офису Wildberries в Москве и устроили стрельбу. В пресс-службе маркетплейса сообщили, что муж владелицы Владислав Бакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в офис компании. По нашим данным, восемь участников перестрелки задержаны.
SHOT