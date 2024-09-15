Владислав Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака RWB

«Мои юристы действительно подали такую заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. По моей информации, временщики Мирзояны в ближайшее время попытаются переименовать РВБ в RWB. Я намерен не допустить этого. Уже говорил и могу повторить, что буду защищать интересы своего семейного бизнеса всеми законными способами. Чем, собственно, и занимаюсь», — сказал Бакальчук в интервью РИА «Новости».