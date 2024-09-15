Владислав Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака RWB
Муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук подал документы в Роспатент на регистрацию товарного RWB. По его словам, это поможет не допустить смены названия ООО «РВБ».
«Мои юристы действительно подали такую заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. По моей информации, временщики Мирзояны в ближайшее время попытаются переименовать РВБ в RWB. Я намерен не допустить этого. Уже говорил и могу повторить, что буду защищать интересы своего семейного бизнеса всеми законными способами. Чем, собственно, и занимаюсь», — сказал Бакальчук в интервью РИА «Новости».
Напомним, в июле Бакальчук пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову, что маркетплейс подвергся рейдерскому захвату. Он рассказал, что рейдеры увели не только бизнес, но и жену. Однако сама Татьяна Бакальчук заявила о разводе с супругом и опровергла заявления о захвате Wildberries. По её словам, все юридические нюансы по вопросам бизнеса заранее были согласованы с мужем, которому принадлежит 1% акций. В августе экс-половинка миллиардерши обращался в Роспатент для регистрации товарного знака «ВБ».
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