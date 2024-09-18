Восемь мужчин задержаны во время попытки прорыва в офис Wildberries в Москве
Восемь мужчин задержаны во время попытки прорыва в офис Wildberries в Москве. По данным SHOT, неизвестные пытались выяснить отношения по поводу помещений маркетплейса.
Полиция у офиса Wildberries в Москве, где произошла стрельба. Фото © SHOT
Как пишет SHOT, неизвестные вчера около 12 дня приехали к офису в Романовом переулке и устроили дебош. С места в отдел увезли восемь самых буйных. Сегодня разборки у офиса в бизнес-центре «Романов Двор» продолжились. Очевидцы сообщают о стрельбе и раненых. Из корпуса факультета журналистики МГУ эвакуировали студентов.
В Wildberries утверждают, что инцидент произошёл, так как Владислав Бакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в офис.
Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные приехали к головному офису Wildberries в Москве и устроили стрельбу. По предварительным данным, огнестрельные ранения получили трое мужчин.