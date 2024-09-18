Восемь мужчин задержаны во время попытки прорыва в офис Wildberries в Москве. По данным SHOT, неизвестные пытались выяснить отношения по поводу помещений маркетплейса.

Полиция у офиса Wildberries в Москве, где произошла стрельба. Фото © SHOT

Как пишет SHOT, неизвестные вчера около 12 дня приехали к офису в Романовом переулке и устроили дебош. С места в отдел увезли восемь самых буйных. Сегодня разборки у офиса в бизнес-центре «Романов Двор» продолжились. Очевидцы сообщают о стрельбе и раненых. Из корпуса факультета журналистики МГУ эвакуировали студентов.

В Wildberries утверждают, что инцидент произошёл, так как Владислав Бакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в офис.