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18 сентября, 09:49

Восемь мужчин задержаны во время попытки прорыва в офис Wildberries в Москве

Восемь мужчин задержаны во время попытки прорыва в офис Wildberries в Москве. По данным SHOT, неизвестные пытались выяснить отношения по поводу помещений маркетплейса.

Полиция у офиса Wildberries в Москве, где произошла стрельба. Фото © SHOT

Полиция у офиса Wildberries в Москве, где произошла стрельба. Фото © SHOT

Как пишет SHOT, неизвестные вчера около 12 дня приехали к офису в Романовом переулке и устроили дебош. С места в отдел увезли восемь самых буйных. Сегодня разборки у офиса в бизнес-центре «Романов Двор» продолжились. Очевидцы сообщают о стрельбе и раненых. Из корпуса факультета журналистики МГУ эвакуировали студентов.

В Wildberries утверждают, что инцидент произошёл, так как Владислав Бакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в офис.

В Wildberries объяснили, кто устроил переполох со стрельбой у головного офиса компании
В Wildberries объяснили, кто устроил переполох со стрельбой у головного офиса компании

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные приехали к головному офису Wildberries в Москве и устроили стрельбу. По предварительным данным, огнестрельные ранения получили трое мужчин.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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