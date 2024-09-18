Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 10:17

Студентов журфака МГУ не выпускают из здания после стрельбы у офиса Wildberries

Студентов журналистского факультета МГУ не выпускают из здания после стрельбы у офиса маркетплейса Wildberries в Москве. Об этом сообщил один из учащихся.

Обстановка у офиса Wildberries после стрельбы. Видео © SHOT

«Минут 15 назад выход из факультета закрыли, никто не может пока выйти. Студенты говорят, что из-за того, что были слышны звуки стрельбы», — приводит слова студента ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что находившихся на улице вернули в здание.

В МГУ сообщили, что ситуация на журфаке находится под контролем.

Владислав Бакальчук заявил, что на него пытались напасть перед переговорами
Владислав Бакальчук заявил, что на него пытались напасть перед переговорами

Как уже писал Life.ru, неизвестные приехали к головному офису Wildberries в Москве и устроили стрельбу. В пресс-службе маркетплейса сообщили, что муж владелицы Владислав Бакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в офис компании. По нашим данным, восемь участников перестрелки задержаны. Сообщается о минимум двух пострадавших.

Обложка ©

ТАСС / Мария Колосова

Никита Никонов
  • Новости
  • мгу
  • wildberries
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров