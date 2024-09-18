Студентов журфака МГУ не выпускают из здания после стрельбы у офиса Wildberries

Студентов журналистского факультета МГУ не выпускают из здания после стрельбы у офиса маркетплейса Wildberries в Москве. Об этом сообщил один из учащихся.

Обстановка у офиса Wildberries после стрельбы. Видео © SHOT

«Минут 15 назад выход из факультета закрыли, никто не может пока выйти. Студенты говорят, что из-за того, что были слышны звуки стрельбы», — приводит слова студента ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что находившихся на улице вернули в здание.