Студентов журфака МГУ не выпускают из здания после стрельбы у офиса Wildberries
Студентов журналистского факультета МГУ не выпускают из здания после стрельбы у офиса маркетплейса Wildberries в Москве. Об этом сообщил один из учащихся.
Обстановка у офиса Wildberries после стрельбы. Видео © SHOT
«Минут 15 назад выход из факультета закрыли, никто не может пока выйти. Студенты говорят, что из-за того, что были слышны звуки стрельбы», — приводит слова студента ТАСС.
Собеседник агентства добавил, что находившихся на улице вернули в здание.
В МГУ сообщили, что ситуация на журфаке находится под контролем.
Как уже писал Life.ru, неизвестные приехали к головному офису Wildberries в Москве и устроили стрельбу. В пресс-службе маркетплейса сообщили, что муж владелицы Владислав Бакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в офис компании. По нашим данным, восемь участников перестрелки задержаны. Сообщается о минимум двух пострадавших.
ТАСС / Мария Колосова