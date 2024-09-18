СМИ сообщили о втором погибшем при стрельбе у офиса WB. Стороны спорят, кто первым открыл огонь
РИА «Новости»: До двух выросло число погибших при стрельбе у офиса Wildberries
Число погибших при стрельбе у офиса Wildberries в Москве выросло до двух. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Обстановка у офиса Wildberries после стрельбы. Видео © Life.ru
«Скончался второй раненый сотрудник охраны офиса Wildberries», — сказал собеседник агентства.
Тем временем обе стороны обвиняют друг друга в начале стрельбы.
«Стрельбу первыми открыли вооружённые люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука. Пострадали сотрудники полиции, сотрудники охраны бизнес-центра от действий людей, сопровождавших Владислава Бакальчука», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы объединённой компании Wildberries и Russ.
В свою очередь сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук утверждает, что стрельбу открыла охрана офиса.
Напомним, днём 18 сентября произошла стрельба возле головного офиса Wildberries в Москве. В компании заявили, что это совладелец компании Владислав Бакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в здание. Его супруга Татьяна назвала произошедшее попыткой рейдерского захвата. Владислав же утверждает, что на него совершили нападение. В результате стрельбы у офиса WB пострадало семь человек, в том числе трое полицейских. На данный момент задержано девять человек.
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