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18 сентября, 13:24

СМИ сообщили о втором погибшем при стрельбе у офиса WB. Стороны спорят, кто первым открыл огонь

РИА «Новости»: До двух выросло число погибших при стрельбе у офиса Wildberries

Число погибших при стрельбе у офиса Wildberries в Москве выросло до двух. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Обстановка у офиса Wildberries после стрельбы. Видео © Life.ru

«Скончался второй раненый сотрудник охраны офиса Wildberries», — сказал собеседник агентства.

Тем временем обе стороны обвиняют друг друга в начале стрельбы.

«Стрельбу первыми открыли вооружённые люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука. Пострадали сотрудники полиции, сотрудники охраны бизнес-центра от действий людей, сопровождавших Владислава Бакальчука», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы объединённой компании Wildberries и Russ.

Стали известны личности двоих погибших во время перестрелки у офиса Wildberries
Стали известны личности двоих погибших во время перестрелки у офиса Wildberries

В свою очередь сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук утверждает, что стрельбу открыла охрана офиса.

Напомним, днём 18 сентября произошла стрельба возле головного офиса Wildberries в Москве. В компании заявили, что это совладелец компании Владислав Бакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в здание. Его супруга Татьяна назвала произошедшее попыткой рейдерского захвата. Владислав же утверждает, что на него совершили нападение. В результате стрельбы у офиса WB пострадало семь человек, в том числе трое полицейских. На данный момент задержано девять человек.

Обложка ©

Life.ru

Никита Никонов
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