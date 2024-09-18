Стали известны личности двоих погибших во время перестрелки у офиса Wildberries
Опубликована личности двоих погибших во время перестрелки у офиса Wildberries. Как сообщает SHOT, жертвами стрельбы в головном офисе Wildberries оказалиись 28-летний Ислам-Бек Эльмурзиев, являющийся мастером спорта по вольной борьбе. Его чёрная «Камри» опечатана силовиками на месте перестрелки (на видео). Второй погибший, по имеющимся данным — Адам Алмазов, 41 год.
Опечатанная машина одного из погибших во время стрельбы в головном офисе Wildberries. Видео © SHOT
Ислам-Бек Эльмурзиев и его «камри». Коллаж © SHOT
Напомним, днём 18 сентября неизвестные люди подъехали к головному офису Wildberries в Москве и начали пальбу. В Wildberries заявили, что это совладелец компании Владислав Бакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в здание. Его супруга Татьяна назвала произошедшее попыткой рейдерского захвата. А сам Владислав рассказал, что на него совершили нападение. В результате стрельбы у офиса WB пострадало семь человек, в том числе трое полицейских. На данный момент задержано девять человек.