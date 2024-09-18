Стали известны личности двоих погибших во время перестрелки у офиса Wildberries

Опубликована личности двоих погибших во время перестрелки у офиса Wildberries. Как сообщает SHOT, жертвами стрельбы в головном офисе Wildberries оказалиись 28-летний Ислам-Бек Эльмурзиев, являющийся мастером спорта по вольной борьбе. Его чёрная «Камри» опечатана силовиками на месте перестрелки (на видео). Второй погибший, по имеющимся данным — Адам Алмазов, 41 год.