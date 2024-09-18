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18 сентября, 12:49

Татьяна Бакальчук: Охранник офиса Wildberries погиб при перестрелке

Охранник офиса Wildberries в Москве погиб в результате сегодняшней перестрелки, заявил основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук. Она выразила соболезнования родным сотрудника.

«Мы обязательно окажем семье всю необходимую помощь», — отметила предпринимательница в телеграм-канале.

«Пошёл вон, бомж!»: Владислав Бакальчук рассказал, с чего начался громкий конфликт в офисе WB
«Пошёл вон, бомж!»: Владислав Бакальчук рассказал, с чего начался громкий конфликт в офисе WB

Напомним, днём 18 сентября неизвестные люди подъехали к головному офису Wildberries в Москве и начали пальбу. В Wildberries заявили, что это совладелец компании Владислав Бакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в здание. Его супруга Татьяна назвала произошедшее попыткой рейдерского захвата. А сам Владислав рассказал, что на него совершили нападение. В результате стрельбы у офиса WB пострадало семь человек, в том числе трое полицейских. На данный момент задержано девять человек.

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Life.ru

Матвей Константинов
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