Татьяна Бакальчук: Охранник офиса Wildberries погиб при перестрелке
Охранник офиса Wildberries в Москве погиб в результате сегодняшней перестрелки, заявил основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук. Она выразила соболезнования родным сотрудника.
«Мы обязательно окажем семье всю необходимую помощь», — отметила предпринимательница в телеграм-канале.
Напомним, днём 18 сентября неизвестные люди подъехали к головному офису Wildberries в Москве и начали пальбу. В Wildberries заявили, что это совладелец компании Владислав Бакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в здание. Его супруга Татьяна назвала произошедшее попыткой рейдерского захвата. А сам Владислав рассказал, что на него совершили нападение. В результате стрельбы у офиса WB пострадало семь человек, в том числе трое полицейских. На данный момент задержано девять человек.
Life.ru