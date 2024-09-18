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18 сентября, 12:11

«Пошёл вон, бомж!»: Владислав Бакальчук рассказал, с чего начался громкий конфликт в офисе WB

Владислав Бакальчук заявил, что охрана офиса Wildberries не пускала его внутрь

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук раскрыл свою версию начала громкого конфликта в офисе маркетплейса, переросшего в стрельбу. По словам предпринимателя, он с сотрудниками пришёл для проведения переговоров о строительстве новых складов, но охрана отказалась пускать их, назвав «непонятными людьми в гражданском».

«Одному из моих коллег сказали: «Пошёл вон, бомж!», — цитирует Бакальчука SHOT.

В телеграм-канале предприниматель подчеркнул, что никто не ожидал начала стрельбу. В какой-то момент, утверждает он, началась стрельба, причём его сотрудники не были вооружены. Далее — «настоящая паника, дым», ранение коллег Владислава.

«Это не перестрелка... Это был настоящий расстрел», — добавил бизнесмен.

Вице-чемпион Европы по карате оказался среди пострадавших после стрельбы у офиса Wildberries
Вице-чемпион Европы по карате оказался среди пострадавших после стрельбы у офиса Wildberries

Напомним, днём 18 сентября неизвестные люди подъехали к головному офису Wildberries в Москве и начали пальбу. В Wildberries заявили, что это совладелец компании Владислав Бакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в здание. Его супруга Татьяна назвала произошедшее попыткой рейдерского захвата. А сам Владислав рассказал, что на него совершили нападение. В результате стрельбы у офиса WB пострадало семь человек, в том числе трое полицейских. На данный момент задержано 9 человек. СМИ пишут, что погиб один человек.

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Telegram / Владислав Бакальчук

Матвей Константинов
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