«Пошёл вон, бомж!»: Владислав Бакальчук рассказал, с чего начался громкий конфликт в офисе WB

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук раскрыл свою версию начала громкого конфликта в офисе маркетплейса, переросшего в стрельбу. По словам предпринимателя, он с сотрудниками пришёл для проведения переговоров о строительстве новых складов, но охрана отказалась пускать их, назвав «непонятными людьми в гражданском».