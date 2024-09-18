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18 сентября, 11:27

СМИ пишут об одном погибшем при стрельбе у головного офиса Wildberries

ТАСС: Один человек погиб при стрельбе у офиса Wildberries в Москве

Место стрельбы у офиса Wildberries в Москве. Фото © Life.ru

Место стрельбы у офиса Wildberries в Москве. Фото © Life.ru

Один человек погиб в результате стрельбы у головного офиса компании Wildberries в центре Москвы. Такие данные приводит ТАСС, однако официально они не подтверждены.

Обстановка у головного офиса компании Wildberries в центре Москвы. Видео © Life.ru

Вице-чемпион Европы по карате оказался среди пострадавших после стрельбы у офиса Wildberries
Вице-чемпион Европы по карате оказался среди пострадавших после стрельбы у офиса Wildberries

Напомним, днём 18 сентября неизвестные люди подъехали к головному офису Wildberries в Москве и начали пальбу. В Wildberries заявили, что это совладелец компании Владислав Бакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в здание. Его супруга Татьяна назвала произошедшее попыткой рейдерского захвата. А сам Владислав рассказал, что на него совершили нападение. В результате стрельбы у офиса WB пострадало семь человек, в том числе трое полицейских. На данный момент задержано 9 человек.

Александра Вишнякова
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