Вице-чемпион Европы по карате оказался среди пострадавших после стрельбы у офиса Wildberries

Стали известны новые данные о пострадавших в результате стрельбы у офиса Wildberries в центре Москвы. Как узнал SHOT, среди них — вице-чемпион Европы по карате Абубакар Местоев.

Обстановка у офиса Wildberries после стрельбы. Видео © Life.ru

Местоеву 30 лет. Он чемпион России по всестилевому карате, вице-чемпион Европы по карате, мастер спорта России по панкратиону и по всестилевому каратэ. Выступает в лёгкой и полулёгкой весовой категориях.