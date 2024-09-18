Вице-чемпион Европы по карате оказался среди пострадавших после стрельбы у офиса Wildberries
SHOT: После стрельбы у офиса Wildberries пострадал каратист Абубакар Местоев
Абубакар Местоев. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / team_mestoev
Стали известны новые данные о пострадавших в результате стрельбы у офиса Wildberries в центре Москвы. Как узнал SHOT, среди них — вице-чемпион Европы по карате Абубакар Местоев.
Обстановка у офиса Wildberries после стрельбы. Видео © Life.ru
Местоеву 30 лет. Он чемпион России по всестилевому карате, вице-чемпион Европы по карате, мастер спорта России по панкратиону и по всестилевому каратэ. Выступает в лёгкой и полулёгкой весовой категориях.
Также, по данным телеграм-канала, пострадали бойцы Умар Чичаев и Рашид Кодзоев.
Напомним, днём 18 сентября неизвестные приехали к головному офису Wildberries в Москве и устроили стрельбу. В пресс-службе маркетплейса сообщили, что муж владелицы Владислав Бакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в офис компании. Сам же он заявил, что сегодня в его отношении была предпринята попытка нападения. По последним данным, в результате стрельбы пострадали семь человек, задержаны девять. Раненые есть и среди полицейских.