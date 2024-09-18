Не понимали, что происходит: Сотрудники Wildberries прятались под столами в офисе во время стрельбы

Сотрудники центрального офиса Wildberries в Москве во время стрельбы были вынуждены прятаться под столами. Об этом сообщает SHOT .

В беседе с телеграм-каналом работники маркетплейса рассказали, что в момент ЧП не понимали, что вообще происходит. Из своих укрытий люди начали выходить только, когда стихли звуки стрельбы.