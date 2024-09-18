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18 сентября, 10:42

Не понимали, что происходит: Сотрудники Wildberries прятались под столами в офисе во время стрельбы

SHOT: Сотрудники Wildberries прятались под столами в офисе во время стрельбы

Сотрудники центрального офиса Wildberries в Москве во время стрельбы были вынуждены прятаться под столами. Об этом сообщает SHOT.

Обстановка в офисе Wildberries во время стрельбы. Видео © Telegram / SHOT

В беседе с телеграм-каналом работники маркетплейса рассказали, что в момент ЧП не понимали, что вообще происходит. Из своих укрытий люди начали выходить только, когда стихли звуки стрельбы.

Напомним, днём 18 сентября неизвестные приехали к головному офису Wildberries в Москве и устроили стрельбу. В пресс-службе маркетплейса сообщили, что муж владелицы Владислав Бакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в офис компании. Сам же он заявил, что сегодня в его отношении была предпринята попытка нападения. Выяснилось, что меры безопасности у офиса были усилены ещё вчера, 17 сентября. По последним данным, в результате стрельбы пострадали семь человек, задержаны девять. Пострадавшие есть среди полицейских.

Уголовные дела по двум статьям могут возбудить после стрельбы у офиса Wildberries
Уголовные дела по двум статьям могут возбудить после стрельбы у офиса Wildberries
Обложка ©

Telegram / SHOT

Наталья Демьянова
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