Не понимали, что происходит: Сотрудники Wildberries прятались под столами в офисе во время стрельбы
SHOT: Сотрудники Wildberries прятались под столами в офисе во время стрельбы
Сотрудники центрального офиса Wildberries в Москве во время стрельбы были вынуждены прятаться под столами. Об этом сообщает SHOT.
Обстановка в офисе Wildberries во время стрельбы. Видео © Telegram / SHOT
В беседе с телеграм-каналом работники маркетплейса рассказали, что в момент ЧП не понимали, что вообще происходит. Из своих укрытий люди начали выходить только, когда стихли звуки стрельбы.
Напомним, днём 18 сентября неизвестные приехали к головному офису Wildberries в Москве и устроили стрельбу. В пресс-службе маркетплейса сообщили, что муж владелицы Владислав Бакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в офис компании. Сам же он заявил, что сегодня в его отношении была предпринята попытка нападения. Выяснилось, что меры безопасности у офиса были усилены ещё вчера, 17 сентября. По последним данным, в результате стрельбы пострадали семь человек, задержаны девять. Пострадавшие есть среди полицейских.
Telegram / SHOT