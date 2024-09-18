Уголовные дела по двум статьям могут возбудить после стрельбы у офиса Wildberries
После стрельбы у офиса Wildberries могут возбудить дело по статьям 213 и 318
После перестрелки в офисе маркетплейса Wildberries в центре Москвы могут быть возбуждены уголовные дела по двум статьям. Об этом пишет SHOT.
Обстановка у офиса Wildberries после стрельбы. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, речь идёт о статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» 213 УК РФ «Хулиганство». Напомним, в результате стрельба ранения получили трое полицейских.
Как сообщал Life.ru, днём 18 сентября неизвестные люди подъехали к головному офису Wildberries в Москве и начали пальбу. В маркетплейса заявили, что это Владислав Бакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в головной офис компании. Сам же он заявил, что сегодня в его отношении была предпринята попытка нападения. В результате есть пострадавшие, их число уточняется. Раненые есть и среди полицейских. Девять человек задержаны.
Life.ru