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Регион
18 сентября, 10:37
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Уголовные дела по двум статьям могут возбудить после стрельбы у офиса Wildberries

После стрельбы у офиса Wildberries могут возбудить дело по статьям 213 и 318

После перестрелки в офисе маркетплейса Wildberries в центре Москвы могут быть возбуждены уголовные дела по двум статьям. Об этом пишет SHOT.

Обстановка у офиса Wildberries после стрельбы. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, речь идёт о статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» 213 УК РФ «Хулиганство». Напомним, в результате стрельба ранения получили трое полицейских.

Как сообщал Life.ru, днём 18 сентября неизвестные люди подъехали к головному офису Wildberries в Москве и начали пальбу. В маркетплейса заявили, что это Владислав Бакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в головной офис компании. Сам же он заявил, что сегодня в его отношении была предпринята попытка нападения. В результате есть пострадавшие, их число уточняется. Раненые есть и среди полицейских. Девять человек задержаны.

Появилось видео с моментом стрельбы у офиса Wildberries
Появилось видео с моментом стрельбы у офиса Wildberries
Обложка ©

Life.ru

Никита Никонов
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