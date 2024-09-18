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18 сентября, 10:28

Трое полицейских ранены при стрельбе у центрального офиса Wildberries

Трое сотрудников полиции пострадали в ходе стрельбы у центрального московского офиса Wildberries. Об этом сообщает SHOT.

Пострадавший полицейский. Видео © Life.ru

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что неизвестные люди подъехали к головному офису Wildberries в Москве и начали пальбу. По данным Mash, огнестрельные ранения получили трое. Все сотрудники офиса были эвакуированы, на месте работает полиция. Сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук заявляет, что на него было совершено нападение. Также появилось видео с моментом стрельбы возле здания.

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Life.ru

Владимир Озеров
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