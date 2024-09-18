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18 сентября, 10:37

Число пострадавших при стрельбе у офиса Wildberries выросло до 7

Количество пострадавших при стрельбе у офиса Wildberries увеличилось до 7. По данным SHOT, среди них трое полицейских. На данный момент задержано 9 человек.

Напомним, днём 18 сентября неизвестные люди подъехали к головному офису Wildberries в Москве и начали пальбу. В Wildberries заявили, что это Владислав Бакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в головной офис компании

Появилось видео с моментом стрельбы у офиса Wildberries
Появилось видео с моментом стрельбы у офиса Wildberries

Его супруга назвала произошедшее попыткой рейдерского захвата. А сам Владислав рассказал, что сегодня в его отношении была предпринята попытка нападения. В результате стрельбы у офиса WB есть пострадавшие, их число уточняется. Раненные есть и среди полицейских.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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