Число пострадавших при стрельбе у офиса Wildberries выросло до 7
Количество пострадавших при стрельбе у офиса Wildberries увеличилось до 7. По данным SHOT, среди них трое полицейских. На данный момент задержано 9 человек.
Напомним, днём 18 сентября неизвестные люди подъехали к головному офису Wildberries в Москве и начали пальбу. В Wildberries заявили, что это Владислав Бакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в головной офис компании
Его супруга назвала произошедшее попыткой рейдерского захвата. А сам Владислав рассказал, что сегодня в его отношении была предпринята попытка нападения. В результате стрельбы у офиса WB есть пострадавшие, их число уточняется. Раненные есть и среди полицейских.
Life.ru