Суд отправил под арест первых подозреваемых по делу о стрельбе в офисе Wildberries
Суд арестовал троих подозреваемых по делу о стрельбе в офисе Wildberries
Басманный суд арестовал троих подозреваемых по делу о стрельбе в офисе Wildberries в центре Москвы, сообщает корреспондент Life.ru из зала заседания.
Мера пресечения Владиславу Бакальчуку будет избрана 20 сентября. Всего же обвинения предъявлены 33 задержанным.
Напомним, 18 сентября совладелец Wildberries Владислав Бакальчук с охраной приехал к головному офису компании в центре Москвы. В результате потасовки началась стрельба, погибли два охранника. Супруга Владислава Татьяна Бакальчук назвала инцидент попыткой рейдерского захвата и попросила мужа одуматься. Сам же бизнесмен утверждал, что его заманили на встречу и совершили нападение. Адвокаты Владислава Бакальчука извинились перед семьями погибших, а также назвали случившееся провокацией.
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