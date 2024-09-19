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19 сентября, 19:32

Суд отправил под арест первых подозреваемых по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Суд арестовал троих подозреваемых по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Басманный суд арестовал троих подозреваемых по делу о стрельбе в офисе Wildberries в центре Москвы, сообщает корреспондент Life.ru из зала заседания.

Мера пресечения Владиславу Бакальчуку будет избрана 20 сентября. Всего же обвинения предъявлены 33 задержанным.

Опубликовано видео с последствиями стрельбы в офисе Wildberries
Опубликовано видео с последствиями стрельбы в офисе Wildberries

Напомним, 18 сентября совладелец Wildberries Владислав Бакальчук с охраной приехал к головному офису компании в центре Москвы. В результате потасовки началась стрельба, погибли два охранника. Супруга Владислава Татьяна Бакальчук назвала инцидент попыткой рейдерского захвата и попросила мужа одуматься. Сам же бизнесмен утверждал, что его заманили на встречу и совершили нападение. Адвокаты Владислава Бакальчука извинились перед семьями погибших, а также назвали случившееся провокацией.

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Life.ru

Артём Гапоненко
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