Юристы Владислава Бакальчука извинились перед семьями погибших в Wildberries
Владислав Бакальчук. Обложка © Youtube / 𝓡𝓪𝓶𝔃𝓪𝓷 𝓚𝓪𝓭𝔂𝓻𝓸𝓿 95
Адвокаты задержанного за стрельбу в столичном офисе Wildberries Владислава Бакальчука, являющегося сооснователем маркетплейса, выразили соболезнования семьям погибших, а также назвали инцидент провокацией компании «РВБ», которая была создана в результате слияния Wildberries и Russ по инициативе Татьяны Бакальчук. Об этом сказано в телеграм-канале самого Владислава Бакальчука.
«К величайшему сожалению нашей команды и лично Владислава Сергеевича, во время организованной руководством РВБ провокации погибли и пострадали люди. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших сотрудников. Их семьям будет оказана любая необходимая помощь», — говорится в тексте.
Напомним, 18 сентября совладелец Wildberries Владислав Бакальчук с охраной приехал к головному офису компании в центре Москвы. В результате потасовки началась стрельба, погибло два человека. Супруга Владислава Татьяна Бакальчук назвала инцидент попыткой рейдерского захвата и попросила мужа одуматься. Сам же бизнесмен утверждал, что его заманили на встречу и совершили нападение. Владислав Бакальчук был задержан на 48 часов. По данным SHOT, ему предъявлено обвинение по четырём уголовным статьям: "Убийство", "Покушение на убийство двух и более лиц", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Самоуправство". Помимо него, фигурантами дела стали ещё 6 человек.