Юристы Владислава Бакальчука извинились перед семьями погибших в Wildberries

Адвокаты задержанного за стрельбу в столичном офисе Wildberries Владислава Бакальчука, являющегося сооснователем маркетплейса, выразили соболезнования семьям погибших, а также назвали инцидент провокацией компании «РВБ», которая была создана в результате слияния Wildberries и Russ по инициативе Татьяны Бакальчук. Об этом сказано в телеграм-канале самого Владислава Бакальчука.