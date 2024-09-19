Миллиардерша – хозяйка Wildberries потеряла почти половину своего состояния

Состояние основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук сократилось в два раза, когда компания провела процедуру слияния с фирмой Russ. Об этом сообщает Forbes, уточняя, что 35% акций маркетплейса стоимостью 3,4 миллиарда долларов были переданы последней компании.

Сейчас чистая стоимость ценных бумаг снизилась с 7,9 до 4,1 миллиарда долларов, также на ситуацию повлияли скачки курса рубля, отмечается в материале. Объединение организаций состоялось ещё 5 августа этого года. С этого момента Wildberries фактически находится под контролем юридического лица ООО «РВБ», созданного в результате слияния. Официально причиной объединения называлось «создание новейшей цифровой торговой платформы», которая будет, предположительно, работать и со странами Глобального Юга.