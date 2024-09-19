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Миллиардерша – хозяйка Wildberries потеряла почти половину своего состояния

Forbes: Состояние Бакальчук после слияния Wildberries и Russ уменьшилось вдвое

19 сентября, 09:30
Татьяна Бакальчук. Обложка © YouTube / "Света вокруг света"

Татьяна Бакальчук. Обложка © YouTube / "Света вокруг света"

Состояние основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук сократилось в два раза, когда компания провела процедуру слияния с фирмой Russ. Об этом сообщает Forbes, уточняя, что 35% акций маркетплейса стоимостью 3,4 миллиарда долларов были переданы последней компании.

Сейчас чистая стоимость ценных бумаг снизилась с 7,9 до 4,1 миллиарда долларов, также на ситуацию повлияли скачки курса рубля, отмечается в материале. Объединение организаций состоялось ещё 5 августа этого года. С этого момента Wildberries фактически находится под контролем юридического лица ООО «РВБ», созданного в результате слияния. Официально причиной объединения называлось «создание новейшей цифровой торговой платформы», которая будет, предположительно, работать и со странами Глобального Юга.

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Напомним, с подачи Татьяны Бакальчук компания Wildberries объединилась с Russ под новым названием «РВБ». Теперь организация готовит иск в отношении «ВБ девелопмент», владельцем которой является Владислав Бакальчук, на сумму около 27 миллиардов рублей. Причина — предполагаемое невыполнение компанией её обязательств. 18 сентября произошла стрельба возле головного офиса Wildberries в Москве. В компании заявили, что это совладелец компании Владислав Бакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в здание. Его супруга Татьяна назвала произошедшее попыткой рейдерского захвата. В результате инцидента погибли два человека.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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