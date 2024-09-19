Владислав Бакальчук задержан на 48 часов после перестрелки у офиса компании

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук задержан на 48 часов после стрельбы у офиса компании в Москве. По данным SHOT, ему предъявлено обвинение по четырём уголовным статьям: "Убийство", "Покушение на убийство двух и более лиц", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Самоуправство".