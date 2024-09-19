Владислав Бакальчук задержан на 48 часов после перестрелки у офиса компании
Владислав Бакальчук. Обложка © Youtube / 𝓡𝓪𝓶𝔃𝓪𝓷 𝓚𝓪𝓭𝔂𝓻𝓸𝓿 95
Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук задержан на 48 часов после стрельбы у офиса компании в Москве. По данным SHOT, ему предъявлено обвинение по четырём уголовным статьям: "Убийство", "Покушение на убийство двух и более лиц", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Самоуправство".
Напомним, днём 18 сентября совладелец Wildberries Владислав Бакальчук с охраной приехал к головному офису компании в центре Москвы. В результате потасовки началась стрельба, погибло два человека. Супруга Владислава Татьяна Бакальчук назвала инцидент попыткой рейдерского захвата и попросила мужа одуматься. Сам же бизнесмен утверждал, что на его заманили на встречу и совершили нападение. Владиславу и ещë шести фигурантам были предъявлены обвинения по делу о стрельбе в офисе Wildberries.