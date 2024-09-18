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18 сентября, 17:27

«Как ты мог?»: Бакальчук со слезами на глазах опубликовала обращение к мужу

Бакальчук со слезами на глазах опубликовала обращение к мужу после стрельбы

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в телеграм-канале опубликовала обращение к мужу Владиславу. Она не смогла сдержать слёз после погрома со стрельбой в центральном офисе компании, где погибли два человека. По данным СМИ, сам Владислав сейчас задержан, он на допросе.

Бакальчук со слезами на глазах опубликовала обращение к мужу. Видео © Telegram / bakalchuktatyana

«Вооружённые люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром, погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог, как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?» — говорит Татьяна на видео.

Напомним, днём 18 сентября неизвестные люди подъехали к головному офису Wildberries в Москве и начали пальбу. В Wildberries заявили, что это совладелец компании Владислав Бакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в здание. Его супруга Татьяна назвала произошедшее попыткой рейдерского захвата. А сам Владислав утверждает, что на него совершили нападение. СК возбудил уголовные дела по нескольким статьям. В результате стрельбы у офиса WB погибли два человека, семь пострадали, в том числе трое полицейских.

Стали известны личности двоих погибших во время перестрелки у офиса Wildberries
Стали известны личности двоих погибших во время перестрелки у офиса Wildberries
Обложка ©

Telegram / bakalchuktatyana

Наталья Демьянова
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