«Как ты мог?»: Бакальчук со слезами на глазах опубликовала обращение к мужу

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в телеграм-канале опубликовала обращение к мужу Владиславу. Она не смогла сдержать слёз после погрома со стрельбой в центральном офисе компании, где погибли два человека. По данным СМИ, сам Владислав сейчас задержан, он на допросе.

«Вооружённые люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром, погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог, как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?» — говорит Татьяна на видео.