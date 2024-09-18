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18 сентября, 17:20

Владислав Бакальчук задержан

Mash сообщил о задержании Владислава Бакальчука после стрельбы

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук задержан после стрельбы у офиса компании в Москве. Об этом сообщает Mash со ссылкой на адвоката бизнесмена.

Отмечается, что сейчас Бакальчука допрашивают следователи.

Напомним, днём 18 сентября несколько человек подъехали к головному офису Wildberries в Москве и открыли стрельбу. Пресс-служба маркетплейса заявила, что это совладелец компании Владислав Бакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в здание. Его супруга Татьяна назвала инцидент попыткой рейдерского захвата. Сам бизнесмен утверждает, что на него совершили нападение. Следственный комитет возбудил уголовные дела по нескольким статьям. Известно о двух погибших при стрельбе у офиса маркетплейса.

Владислав Бакальчук назвал стрельбу у офиса WIldberries покушением на него
Владислав Бакальчук назвал стрельбу у офиса WIldberries покушением на него
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Youtube / 𝓡𝓪𝓶𝔃𝓪𝓷 𝓚𝓪𝓭𝔂𝓻𝓸𝓿 95

Никита Никонов
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