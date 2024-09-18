Владислав Бакальчук задержан
Mash сообщил о задержании Владислава Бакальчука после стрельбы
Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук задержан после стрельбы у офиса компании в Москве. Об этом сообщает Mash со ссылкой на адвоката бизнесмена.
Отмечается, что сейчас Бакальчука допрашивают следователи.
Напомним, днём 18 сентября несколько человек подъехали к головному офису Wildberries в Москве и открыли стрельбу. Пресс-служба маркетплейса заявила, что это совладелец компании Владислав Бакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в здание. Его супруга Татьяна назвала инцидент попыткой рейдерского захвата. Сам бизнесмен утверждает, что на него совершили нападение. Следственный комитет возбудил уголовные дела по нескольким статьям. Известно о двух погибших при стрельбе у офиса маркетплейса.
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