СК возбудил уголовное дело после перестрелки у офиса Wildberries
Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по факту перестрелки у офиса компании Wildberries в Москве.
«Следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство)», — говорится в сообщении СК РФ.
Место перестрелки у офиса Wildberries в Москве. Видео © СК РФ
Сейчас следователи и криминалисты работают на месте, допрашивают свидетелей и изучают записи камер видеонаблюдения.
В ведомстве уточнили, что жертвами стрельбы стало два человека, а пострадало — семеро, в том числе двое сотрудников полиции.
Напомним, днём 18 сентября неизвестные люди подъехали к головному офису Wildberries в Москве и начали пальбу. В Wildberries заявили, что это совладелец компании Владислав Бакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в здание. Его супруга Татьяна назвала произошедшее попыткой рейдерского захвата. А сам Владислав рассказал, что на него совершили нападение.
Life.ru