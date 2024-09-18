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18 сентября, 14:26

СК возбудил уголовное дело после перестрелки у офиса Wildberries

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по факту перестрелки у офиса компании Wildberries в Москве.

«Следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство)», — говорится в сообщении СК РФ.

Место перестрелки у офиса Wildberries в Москве. Видео © СК РФ

Сейчас следователи и криминалисты работают на месте, допрашивают свидетелей и изучают записи камер видеонаблюдения.

В ведомстве уточнили, что жертвами стрельбы стало два человека, а пострадало — семеро, в том числе двое сотрудников полиции.

Стали известны личности двоих погибших во время перестрелки у офиса Wildberries
Стали известны личности двоих погибших во время перестрелки у офиса Wildberries

Напомним, днём 18 сентября неизвестные люди подъехали к головному офису Wildberries в Москве и начали пальбу. В Wildberries заявили, что это совладелец компании Владислав Бакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в здание. Его супруга Татьяна назвала произошедшее попыткой рейдерского захвата. А сам Владислав рассказал, что на него совершили нападение.

Обложка ©

Life.ru

Александра Вишнякова
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