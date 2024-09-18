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18 сентября, 17:04

Владислав Бакальчук назвал стрельбу у офиса WIldberries покушением на него

Владислав Бакальчук. Обложка © Telegram / Владислав Бакальчук

Владислав Бакальчук. Обложка © Telegram / Владислав Бакальчук

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что сегодня на него совершили покушение возле офиса маркетплейса. Согласно его словам, это были «люди, по информации гуляющей в соцсетях, связанные с террористическими группировками».

Владислав Бакальчук рассказал о покушении в офисе Wildberries в Москве. Видео © Telegram / Владислав Бакальчук

Бакальчук утверждает, что они первыми открыли огонь из огнестрельного оружия, что якобы подтверждается съёмками с видеокамер. Бизнесмен назвал клеветой любые высказывания об обратном и пригрозил судом.

«В этом инциденте я остался жив только благодаря сотрудникам моей охраны, которые оперативно и профессионально обеспечили мою безопасность. К сожалению, среди них есть пострадавшие от подлого акта насилия, проявленного к нам», — написал Бакальчук в телеграм-канале.

Он утверждает, что шёл на переговоры по поводу невыплат зарплаты сотрудникам, но его с командой «встретили стрельбой». Предприниматель добавил, что руководство Wildberries знало заранее о его визите. Этот факт, по его словам, указывает на подготовку покушения.

«Также стало сюрпризом то, что в здании Wildberries вместе с вооружёнными лицами связанными с террористами, находились люди в форме сотрудников полиции, взявшие сторону нападавших на нас», — отметил бизнесмен, назвав произошедшее «террористическим актом» с целью помешать ему «остановить законные попытки спасти компанию от рейдерского захвата».

Бакальчук призвал к тщательному расследованию инцидента.

«Пошёл вон, бомж!»: Владислав Бакальчук рассказал, с чего начался громкий конфликт в офисе WB
«Пошёл вон, бомж!»: Владислав Бакальчук рассказал, с чего начался громкий конфликт в офисе WB

Напомним, днём 18 сентября несколько человек подъехали к головному офису Wildberries в Москве и открыли стрельбу. Пресс-служба маркетплейса заявила, что это совладелец компании Владислав Бакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в здание. Его супруга Татьяна назвала произошедшее попыткой рейдерского захвата. Сам бизнесмен заявил, что на него совершили нападение. СК возбудил уголовные дела по нескольким статьям. Известно о двух погибших при стрельбе у офиса компании.

Дарья Нарыкова
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