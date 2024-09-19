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19 сентября, 05:41

Бакальчуку предъявили обвинение после перестрелки у офиса Wildberries

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук. Обложка © Telegram / Владислав Бакальчук

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук. Обложка © Telegram / Владислав Бакальчук

Предпринимателю Владиславу Бакальчуку и ещë шести фигурантам предъявлены обвинения по делу о стрельбе в офисе Wildberries. Об этом стало известно SHOT от информированных источников.

Напомним, днём 18 сентября несколько человек подъехали к головному офису Wildberries в Москве и открыли стрельбу. Пресс-служба маркетплейса заявила, что это совладелец компании ВладиславБакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в здание. Его пока ещё супруга Татьяна назвала инцидент попыткой рейдерского захвата.Сам бизнесмен утверждает, что на него совершили нападение.Следственный комитет возбудил уголовные дела по нескольким статьям. Известно о двух погибших при стрельбе у офиса маркетплейса.

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Оксана Попова
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