Бакальчуку предъявили обвинение после перестрелки у офиса Wildberries
Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук. Обложка © Telegram / Владислав Бакальчук
Предпринимателю Владиславу Бакальчуку и ещë шести фигурантам предъявлены обвинения по делу о стрельбе в офисе Wildberries. Об этом стало известно SHOT от информированных источников.
Напомним, днём 18 сентября несколько человек подъехали к головному офису Wildberries в Москве и открыли стрельбу. Пресс-служба маркетплейса заявила, что это совладелец компании ВладиславБакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в здание. Его пока ещё супруга Татьяна назвала инцидент попыткой рейдерского захвата.Сам бизнесмен утверждает, что на него совершили нападение.Следственный комитет возбудил уголовные дела по нескольким статьям. Известно о двух погибших при стрельбе у офиса маркетплейса.