Опубликовано видео с последствиями стрельбы в офисе Wildberries
Опубликовано видео, на котором демонстрируются последствия стрельбы у головного офиса Wildberries. Подробностями с места происшествия поделился Mash. На кадрах — дырки от пуль в стеклянной двери. На месте работает полиция.
Опубликованы кадры последствия стрельбы в главном офисе Wildberries. Видео © Telegram / Mash
Стеклянные двери в здании частично разбиты, также в стенах остались следы от пуль. Как уже писал Life.ru, неизвестные приехали к головному офису Wildberries в Москве и устроили стрельбу. В пресс-службе маркетплейса сообщили, что муж владелицы Владислав Бакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в офис компании. По нашим данным, восемь участников перестрелки задержаны. Трое полицейских пострадали.
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