Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 10:31

Опубликовано видео с последствиями стрельбы в офисе Wildberries

Опубликовано видео, на котором демонстрируются последствия стрельбы у головного офиса Wildberries. Подробностями с места происшествия поделился Mash. На кадрах — дырки от пуль в стеклянной двери. На месте работает полиция.

Опубликованы кадры последствия стрельбы в главном офисе Wildberries. Видео © Telegram / Mash

Меры безопасности у офиса Wildberries в Москве усилили ещё накануне
Меры безопасности у офиса Wildberries в Москве усилили ещё накануне

Стеклянные двери в здании частично разбиты, также в стенах остались следы от пуль. Как уже писал Life.ru, неизвестные приехали к головному офису Wildberries в Москве и устроили стрельбу. В пресс-службе маркетплейса сообщили, что муж владелицы Владислав Бакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в офис компании. По нашим данным, восемь участников перестрелки задержаны. Трое полицейских пострадали.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / stasokulov

Мария Любицкая
  • Новости
  • wildberries
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров