«Теперь и официально»: Бакальчук сменила фамилию мужа на девичью
Владелицы Wildberries Бакальчук официально сменила фамилию мужа на девичью — Ким
Татьяна Бакальчук. Обложка © Telegram / Татьяна Ким
Соосновательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук официально сменила фамилию на девичью — Ким. В телеграм-канале она показала новый документ.
«Ким — теперь и официально», — подписала Татьяна снимок.
Соосновательница Wildberrries сменила фамилию на девичью. Фото © Telegram / Татьяна Ким
Напомним, летом муж Татьяны Владислав Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову в публичной форме. Он заявил, что компания Russ Outdoor якобы проводит рейдерский захват Wildberries, а его супругу призывают уйти из семьи. Предпринимательница же заявила, что такие высказывания её мужа говорят о том, что он тяжело переживает грядущий развод. Соответствующий иск Татьяна направила в июле, но следующий судебные заседания намечены на середину октября.
Меж тем ситуация усугубилась 18 сентября, когда Бакальчук с охраной пытался войти в офис Wildberries в Москве. В результате произошла стрельба. Жертвами столкновения стали два охранника. Татьяна тогда заявила, что речь идёт о рейдерском захвате. Возбуждено уголовное дело, первые фигуранты отправлены под стражу. По словам Владислава, он продолжит «бороться».