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5 октября, 14:15

«Теперь и официально»: Бакальчук сменила фамилию мужа на девичью

Владелицы Wildberries Бакальчук официально сменила фамилию мужа на девичью — Ким

Татьяна Бакальчук. Обложка © Telegram / Татьяна Ким

Татьяна Бакальчук. Обложка © Telegram / Татьяна Ким

Соосновательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук официально сменила фамилию на девичью — Ким. В телеграм-канале она показала новый документ.

«Ким — теперь и официально», — подписала Татьяна снимок.

Соосновательница Wildberrries сменила фамилию на девичью. Фото © Telegram / Татьяна Ким

Соосновательница Wildberrries сменила фамилию на девичью. Фото © Telegram / Татьяна Ким

Напомним, летом муж Татьяны Владислав Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову в публичной форме. Он заявил, что компания Russ Outdoor якобы проводит рейдерский захват Wildberries, а его супругу призывают уйти из семьи. Предпринимательница же заявила, что такие высказывания её мужа говорят о том, что он тяжело переживает грядущий развод. Соответствующий иск Татьяна направила в июле, но следующий судебные заседания намечены на середину октября.

Меж тем ситуация усугубилась 18 сентября, когда Бакальчук с охраной пытался войти в офис Wildberries в Москве. В результате произошла стрельба. Жертвами столкновения стали два охранника. Татьяна тогда заявила, что речь идёт о рейдерском захвате. Возбуждено уголовное дело, первые фигуранты отправлены под стражу. По словам Владислава, он продолжит «бороться».

Бакальчук подал иск на 350 млрд рублей из-за передачи «дочек» и домена Wildberries
Бакальчук подал иск на 350 млрд рублей из-за передачи «дочек» и домена Wildberries
Наталья Демьянова
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