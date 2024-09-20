«Я буду бороться»: Бакальчук из дома вышел на связь после атаки на офис Wildberries

Совладелец Wildberries Владислав Бакальчук опубликовал в соцсетях видеообращение . В нём участник инцидента с перестрелкой в центре Москвы пообещал продолжить борьбу за бизнес, а также рассказал о своём нынешнем местонахождении.

«Я дома, и со мной всё в порядке. Спасибо вам за то, что поддерживали меня все эти дни. Я буду и дальше продолжать бороться за свою семью и за наш семейный бизнес. Правда и закон на нашей стороне. Пускай восторжествует справедливость», — произнёс Бакальчук.