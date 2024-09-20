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20 сентября, 19:34

«Я буду бороться»: Бакальчук из дома вышел на связь после атаки на офис Wildberries

СК отпрустил Владислава Бакальчука домой после задержания

Совладелец Wildberries Владислав Бакальчук опубликовал в соцсетях видеообращение. В нём участник инцидента с перестрелкой в центре Москвы пообещал продолжить борьбу за бизнес, а также рассказал о своём нынешнем местонахождении.

«Я дома, и со мной всё в порядке. Спасибо вам за то, что поддерживали меня все эти дни. Я буду и дальше продолжать бороться за свою семью и за наш семейный бизнес. Правда и закон на нашей стороне. Пускай восторжествует справедливость», — произнёс Бакальчук.

Видеообращение Владислава Бакальчука. Видео © Telegram / Владислав Бакальчук

Стало известно, что Владислав Бакальчук сказал на допросе
Стало известно, что Владислав Бакальчук сказал на допросе

Напомним, что 18 сентября Бакальчук в сопровождении вооружённой охраны пытался пройти в офис маркетплейса в центре российской столицы. На входе в бизнес-центр возник конфликт, который перерос в перестрелку. Жертвами столкновения стали два человека. Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что речь идёт о рейдерском захвате. Возбуждено уголовное дело, первые фигуранты уже отправлены под стражу.

Обложка ©

Telegram / Владислав Бакальчук

Илья Пушкарев
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