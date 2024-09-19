Владислав Бакальчук заявил, что приезжал в Wildberries просто забрать документы 19 сентября, 16:42 Владислав Бакальчук. Обложка © Telegram / Владислав Бакальчук

Муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав объяснил на допросе в полиции, что приехал к московскому офису компании, чтобы получить документы о сделке по слиянию Wildberries и Russ.

По словам мужчины, он не собирался устраивать конфликт, а якобы просто хотел получить документацию, так как считает сделку незаконной и преследующей цель вывести в пользу третьих лиц активы фирмы. Бакальчук собирался передать документы для изучения своим юристом. Однако по его утверждению, у офиса уже стояли 15 полицейских. Он представился, а сопровождавший его спутник начал конфликтовать с правоохранителями.

"В этот момент я стоял и участвовал в переговорах. Разбилось стекло, но я не видел, кто разбил стекло слева от меня, примерно метрах в пяти. Потом я услышал хлопки, похожие на выстрелы. Мы в это время отошли подальше для безопасности. Там началась потасовка, хлопки я слышал внутри помещения", — приводят его слова «Известия».

Бакальчук пояснил, что конфликт на входе длился 10 минут, после чего удалось зайти внутрь здания, уже там он увидел раненых людей и разбитое стекло. Бизнесмен признался, что не стал вызывать медиков, полиция тут же забрала его в участок.

Авторы Татьяна Миссуми