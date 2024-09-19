Wildberries взяла на себя расходы на похороны убитых охранников
Объединённая компания Wildberries и Russ будет сама оплачивать транспортировку тел и похороны охранников, которые были убиты в ходе перестрелки в офисе в БЦ «Романов Двор». Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.
«В компании объявлен день траура по погибшим сотрудникам охраны нашего офиса в БЦ «Романов Двор». Мы находимся на связи с их семьями. Также принято решение оказать родным материальную помощь и взять на себя все расходы, связанные с транспортировкой тел и похоронами. Все наши мысли сейчас с их родными», — сказано в сообщении.
Сотрудники службы безопасности и полиции, которые получили ранение в ходе пальбы, продолжают получать помощь в больницах. Компания также обещает оказывать им всю необходимую поддержку. Остальные работники Wildberries трудятся в штатном режиме в других офисах или в удалённом формате.
«Наша компания оказывает полное содействие следователям в рамках расследования вчерашнего нападения на офисы компании. Мы категорически осуждаем попытки адвокатов Владислава Бакальчука выставить нападавших жертвами, считаем это верхом цинизма», — заявили в пресс-службе.
Напомним, что 18 сентября совладелец Wildberries Владислав Бакальчук появился в сопровождении охраны в офисе компании в центре Москвы. Возникшая потасовка в результате сменилась стрельбой, в ходе которой погибли два человека – охранники офиса. Жена Владислава Татьяна Бакальчук назвала произошедшее попыткой рейдерского захвата, призвав мужа прийти в себя. Сам же он утверждал, что его обманом заманили на встречу, чтобы там напасть на него. Бизнесмен был задержан на 48 часов. Ему вменяют четыре уголовных статьи: «Убийство», «Покушение на убийство двух и более лиц», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Самоуправство». Помимо него, фигурантами дела стали ещё 6 человек.
Life.ru