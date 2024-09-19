Wildberries взяла на себя расходы на похороны убитых охранников

Объединённая компания Wildberries и Russ будет сама оплачивать транспортировку тел и похороны охранников, которые были убиты в ходе перестрелки в офисе в БЦ «Романов Двор». Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.

«В компании объявлен день траура по погибшим сотрудникам охраны нашего офиса в БЦ «Романов Двор». Мы находимся на связи с их семьями. Также принято решение оказать родным материальную помощь и взять на себя все расходы, связанные с транспортировкой тел и похоронами. Все наши мысли сейчас с их родными», — сказано в сообщении.

Сотрудники службы безопасности и полиции, которые получили ранение в ходе пальбы, продолжают получать помощь в больницах. Компания также обещает оказывать им всю необходимую поддержку. Остальные работники Wildberries трудятся в штатном режиме в других офисах или в удалённом формате.