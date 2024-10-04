Бакальчук подал иск на 350 млрд рублей из-за передачи «дочек» и домена Wildberries

Иск на сумму более 350 миллиардов рублей выставил сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук Татьяне Ким (Бакальчук), а также ООО «РВБ». Он требует разбирательства по факту передачи активов и доменного имени площадки. Об этом бизнесмен сообщил в своём телеграм-канале.

«Стало окончательно ясно: сделки, по которым активы Wildberries оказались в руках ООО «РВБ», — это ничтожные и незаконные договорённости, совершённые с явным нарушением закона... Сумма незаконно переданных активов — более 350 миллиардов рублей», — написал бизнесмен.

Предприниматель также заявил о незаконной передачи складов, банка Wildberries, товарных знаков и программного обеспечения. В связи с этим он отметил, что в ходе судебного разбирательства названая ранее сумма может увеличиться. При этом, по его словами, представители «РВБ» занимались сокрытием документов о структурных изменениях, а объявленная «реорганизация» проводилась без участия Владислава, потому не имеет юридической силы.