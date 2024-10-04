Бакальчук подал иск на 350 млрд рублей из-за передачи «дочек» и домена Wildberries
Иск на сумму более 350 миллиардов рублей выставил сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук Татьяне Ким (Бакальчук), а также ООО «РВБ». Он требует разбирательства по факту передачи активов и доменного имени площадки. Об этом бизнесмен сообщил в своём телеграм-канале.
«Стало окончательно ясно: сделки, по которым активы Wildberries оказались в руках ООО «РВБ», — это ничтожные и незаконные договорённости, совершённые с явным нарушением закона... Сумма незаконно переданных активов — более 350 миллиардов рублей», — написал бизнесмен.
Предприниматель также заявил о незаконной передачи складов, банка Wildberries, товарных знаков и программного обеспечения. В связи с этим он отметил, что в ходе судебного разбирательства названая ранее сумма может увеличиться. При этом, по его словами, представители «РВБ» занимались сокрытием документов о структурных изменениях, а объявленная «реорганизация» проводилась без участия Владислава, потому не имеет юридической силы.
«Мы строили Wildberries с нуля 20 лет. Компания, которую создавали и развивали вместе, теперь превращена в инструмент для манипуляций. Но я не отступлю!» — заключил бизнесмен.
Напомним, Раскол в Wildberries произошёл ещё в июле. Тогда Владислав Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову в публичной форме. Он заявил, что компания Russ Outdoor проводит рейдерский захват Wildberries, а его супругу Татьяну призывают уйти из семьи. Вскоре предпринимательница сообщила, что такие высказывания её мужа говорят о том, что он тяжело переживает грядущий развод. Соответствующий иск она направила в июле, но суд сперва оставил его без продвижения. 13 сентября юристы РВБ подготовили иск к компании Бакальчука на 27 миллиардов рублей.
Ситуация значительно усугубилась 18 сентября. Владислав Бакальчук в сопровождении вооружённой охраны пытался пройти в офис маркетплейса в центре Москвы. У дверей бизнес-центра возник конфликт, который перерос в перестрелку. Жертвами столкновения стали два охранника. Татьяна Бакальчук заявила, что речь идёт о рейдерском захвате. Возбуждено уголовное дело, первые фигуранты уже отправлены под стражу. По словам Владислава, он будет «бороться».
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