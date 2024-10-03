Бакальчук потребовал в суде признать ничтожной сделку по домену Wildberries.ru
Бакальчук потребовал признать недействительной передачу прав на Wildberries.ru
Владислав Бакальчук с Татьяной Ким. Обложка © Telegram / WBakalchuk
Предприниматель Владислав Бакальчук подал иск к своей бывшей супруге и основательнице торговой площадки Wildberries Татьяне Ким. Он планирует признать сделку по передаче одноимённого маркетплейсу домена Wildberries.ru ничтожной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Савёловского суда Москвы.
«В Савёловский районный суд города Москвы поступил иск Владислава Бакальчука к Татьяне Ким и ООО «РВБ». В поданном иске заявитель просит суд признать недействительной сделку между Татьяной и ООО «РВБ» по передаче прав на доменное имя Wildberries.ru и применить последствия недействительности сделки», — говорится в сообщении.
Вопрос о принятии иска к производству на данный момент пока не принят.
Кстати, этот же суд рассматривает иск о разводе супругов. Документы на расторжение брака подала Татьяна. Паре назначили дату подготовительного заседания по иску на 12 сентября, но супруги Бакальчуки не явились в Савёловский суд. В итоге следующее заседание перенесли на 16 октября.