Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 11:47

Бакальчук потребовал в суде признать ничтожной сделку по домену Wildberries.ru

Бакальчук потребовал признать недействительной передачу прав на Wildberries.ru

Владислав Бакальчук с Татьяной Ким. Обложка © Telegram / WBakalchuk

Владислав Бакальчук с Татьяной Ким. Обложка © Telegram / WBakalchuk

Предприниматель Владислав Бакальчук подал иск к своей бывшей супруге и основательнице торговой площадки Wildberries Татьяне Ким. Он планирует признать сделку по передаче одноимённого маркетплейсу домена Wildberries.ru ничтожной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Савёловского суда Москвы.

«В Савёловский районный суд города Москвы поступил иск Владислава Бакальчука к Татьяне Ким и ООО «РВБ». В поданном иске заявитель просит суд признать недействительной сделку между Татьяной и ООО «РВБ» по передаче прав на доменное имя Wildberries.ru и применить последствия недействительности сделки», — говорится в сообщении.

Вопрос о принятии иска к производству на данный момент пока не принят.

"Не на помойке себя нашла": Бакальчук впервые раскрыла причину развода с мужем
"Не на помойке себя нашла": Бакальчук впервые раскрыла причину развода с мужем

Кстати, этот же суд рассматривает иск о разводе супругов. Документы на расторжение брака подала Татьяна. Паре назначили дату подготовительного заседания по иску на 12 сентября, но супруги Бакальчуки не явились в Савёловский суд. В итоге следующее заседание перенесли на 16 октября.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Татьяна Бакальчук
  • wildberries
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров