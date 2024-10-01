Татьяна Ким объявила об окончании перестройки Wildberries
Татьяна Ким заявила, что реструктуризация компании Wildberries и Russ завершена
Реструктуризация объединённой компании онлайн-ретейлера Wildberries и оператора наружной рекламы Russ завершилась. Об этом в своём телеграм-канале заявила основатель маркетплейса Татьяна Ким.
Татьяна Ким об окончании реструктуризации. Видео © Telegram / Татьяна Ким
«Я рада сообщить, что реструктуризация нашей объединённой компании завершена, и мы теперь готовы к новым проектам», — сказала она в своём видеообращении.
По её словам, теперь Wildberries готовится к «высокому сезону» и работает над множеством новых проектов.
Напомним, что WB объявил об официальном завершении слияния c Russ в начале августа. Тогда же основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила, что для совместного предприятия компания проведёт полный ребрендинг, разработав, помимо всего прочего, новый логотип.
Telegram / Татьяна Ким