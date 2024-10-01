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1 октября, 06:51

Татьяна Ким объявила об окончании перестройки Wildberries

Татьяна Ким заявила, что реструктуризация компании Wildberries и Russ завершена

Реструктуризация объединённой компании онлайн-ретейлера Wildberries и оператора наружной рекламы Russ завершилась. Об этом в своём телеграм-канале заявила основатель маркетплейса Татьяна Ким.

Татьяна Ким об окончании реструктуризации. Видео © Telegram / Татьяна Ким

«Я рада сообщить, что реструктуризация нашей объединённой компании завершена, и мы теперь готовы к новым проектам», — сказала она в своём видеообращении.

По её словам, теперь Wildberries готовится к «высокому сезону» и работает над множеством новых проектов.

Не повести печальнее: Голый эксгибиционист так часто являлся в пункт Wildberries, что его там перестали замечать
Не повести печальнее: Голый эксгибиционист так часто являлся в пункт Wildberries, что его там перестали замечать

Напомним, что WB объявил об официальном завершении слияния c Russ в начале августа. Тогда же основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила, что для совместного предприятия компания проведёт полный ребрендинг, разработав, помимо всего прочего, новый логотип.

Обложка ©

Telegram / Татьяна Ким

Владимир Озеров
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