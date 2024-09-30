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30 сентября, 11:26

Не повести печальнее: Голый эксгибиционист так часто являлся в пункт Wildberries, что его там перестали замечать

Amur Mash: Эксгибиционист распугивает клиентов ПВЗ Wildberries во Владивостоке

Во Владивостоке мужчина регулярно наведывается в один из пунктов выдачи заказов Wildberries в обнажённом виде. Сотрудницы видят экстравагантного посетителя не первый раз, потому уже перестали реагировать на происходящее. О странном происшествии сообщает телеграм-канал Amur Mash.

Как рассказали работники ПВЗ, «нудист» заявляется на порог обнажённым не впервые. Из одежды на нём только кепка, маска, очки и обувь. Алгоритм действий также одинаков — экстравагантно зайти в помещение и ожидать реакции. По началу сотрудницы пугались извращённого посетителя, однако затем привыкли и перестали обращать внимание. Правоохранители занимаются поиском «озорника».

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Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге посетитель кинул товаром в сотрудника пункта выдачи Ozon, посчитав, что его недостаточно вежливо обслужили и не помогли сложить заказ в пакет. Конфликт попал на видео.

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Amur Mash

Мария Любицкая
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