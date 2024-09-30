Не повести печальнее: Голый эксгибиционист так часто являлся в пункт Wildberries, что его там перестали замечать

Во Владивостоке мужчина регулярно наведывается в один из пунктов выдачи заказов Wildberries в обнажённом виде. Сотрудницы видят экстравагантного посетителя не первый раз, потому уже перестали реагировать на происходящее. О странном происшествии сообщает телеграм-канал Amur Mash.

Как рассказали работники ПВЗ, «нудист» заявляется на порог обнажённым не впервые. Из одежды на нём только кепка, маска, очки и обувь. Алгоритм действий также одинаков — экстравагантно зайти в помещение и ожидать реакции. По началу сотрудницы пугались извращённого посетителя, однако затем привыкли и перестали обращать внимание. Правоохранители занимаются поиском «озорника».