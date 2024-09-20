Молодой «лось» избил дедушку в московском ПВЗ

По данным следствия, всё случилось 16 сентября на ул. Бирюлевская. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как сотрудник пункта выдачи товаров несколько ударил пожилого мужчину голову, а затем толкнул, от чего тот человек упал на кафель. Как отметили в прокуратуре, ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле правоохранителей.