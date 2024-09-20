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20 сентября, 18:11

Молодой «лось» избил дедушку в московском ПВЗ

Прокуратура: В Москве сотрудник пункта выдачи избил пожилого мужчину

Сотрудник пункта выдачи избил пожилого мужчину в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Сотрудник пункта выдачи избил деда. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

«Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств причинения пожилому мужчине телесных повреждений», — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным следствия, всё случилось 16 сентября на ул. Бирюлевская. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как сотрудник пункта выдачи товаров несколько ударил пожилого мужчину голову, а затем толкнул, от чего тот человек упал на кафель. Как отметили в прокуратуре, ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле правоохранителей.

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Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Александра Мышляева
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