Молодой «лось» избил дедушку в московском ПВЗ
Прокуратура: В Москве сотрудник пункта выдачи избил пожилого мужчину
Сотрудник пункта выдачи избил пожилого мужчину в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Сотрудник пункта выдачи избил деда. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
«Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств причинения пожилому мужчине телесных повреждений», — говорится в сообщении прокуратуры.
По данным следствия, всё случилось 16 сентября на ул. Бирюлевская. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как сотрудник пункта выдачи товаров несколько ударил пожилого мужчину голову, а затем толкнул, от чего тот человек упал на кафель. Как отметили в прокуратуре, ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле правоохранителей.
Ранее на юго-западе Москвы задержали мужчину, который напал на девушку и избил её. Парень хотел познакомиться с дамой, но получил отказ и слишком сильно разозлился. Против агрессора возбудили уголовное дело по факту хулиганства.
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