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12 ноября, 09:03

На Wildberries появились люксовые BMW за 9,7 миллиона рублей

Россияне смогут приобрести автомобили класса люкс немецкого бренда BMW на маркетплейсе Wildberries. Эти автомобили стали доступны на сайте онлайн-магазина.

На платформе представлена модель X3 30i xDrive в белом и черном цветах. Цена автомобиля составляет 9,7 миллиона рублей. Доставку машины можно осуществить в любое место Москвы на эвакуаторе с полным пакетом необходимых документов.

Wildberries откроет ещё один масштабный бизнес по всей России
Wildberries откроет ещё один масштабный бизнес по всей России

А в мае на Wildberries начали продавать машины марки Lada. На площадке отображается финальная цена авто, а все представленные модели есть в наличии. Получить транспортное средство можно только по предоплате с банковской карты, привязанной к профилю.

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Life.ru

Марина Фещенко
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