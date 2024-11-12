На Wildberries появились люксовые BMW за 9,7 миллиона рублей

На платформе представлена модель X3 30i xDrive в белом и черном цветах. Цена автомобиля составляет 9,7 миллиона рублей. Доставку машины можно осуществить в любое место Москвы на эвакуаторе с полным пакетом необходимых документов.

А в мае на Wildberries начали продавать машины марки Lada. На площадке отображается финальная цена авто, а все представленные модели есть в наличии. Получить транспортное средство можно только по предоплате с банковской карты, привязанной к профилю.