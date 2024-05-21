На Wildberries начали продавать автомобили марки Lada, рассказали журналистам в пресс-службе маркетплейса. На площадке отображается финальная цена машины, а все представленные модели есть в наличии. На первом этапе купить их смогут жители Волгоградской области. Получить транспортное средство можно только по предоплате с банковской карты, привязанной к профилю.

"После оплаты с покупателем свяжется менеджер официального дилера, чтобы запросить необходимую для заключения договора информацию и согласовать место доставки. Договор купли-продажи подписывается и передаётся покупателю перед выдачей автомобиля", — цитирует заявление РИА "Новости".

На всю продукцию действует официальная гарантия в три года или сто тысяч километров пробега. Помимо машин Lada, на маркетплейсе представлены ещё несколько марок автомобилей и мотоциклов. За первый месяц работы категории "Транспортные средства" удалось продать 11 машин и один байк.