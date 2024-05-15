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15 мая, 14:40

АвтоВАЗ планирует начать выпуск кроссоверов на базе Lada Vesta в 2026 году

Lada Vesta. Обложка © lada.ru

Lada Vesta. Обложка © lada.ru

АвтоВАЗ планирует начать выпуск переднеприводных кроссоверов на платформе Lada Vesta в начале 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба отечественного автопроизводителя.

"Мощности линии № 1 в Тольятти будут использованы для производства представительских седанов Lada Aura осенью текущего года и перспективного кроссовера на платформе Lada Vesta в начале 2026 года", — говорится в сообщении.

Выпускать кроссовер под условным названием B-Cross будут на заводе в Тольятти. Его платформу президент АвтоВАЗа Максим Соколов охарактеризовал как "практически новую", поэтому теперь, по его словам, предстоит большой объём работы, связанной в том числе с поставщиками запчастей.

А ранее АвтоВАЗ сообщил о рекордном росте продаж Lada в России. По итогам апреля 2024 года была продана 45 551 машина, что стало абсолютным максимумом с 2012 года.

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Наталья Исакова
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