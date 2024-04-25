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25 апреля, 18:34

АвтоВАЗ собрался внедрить беспилотные системы в некоторые модели

Глава АвтоВАЗ Соколов сообщил о работе над внедрением в Lada беспилотных систем

Отечественная компания АвтоВАЗ собирается внедрить беспилотные системы в автомобили "Лада". Сейчас концерн работает над этим, в частности, совместно с научным автомоторным институтом ФГУП "НАМИ", рассказал журналистам в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент АвтоВАЗ Максим Соколов.

Как он отметил, планы применения беспилотных технологий взаимосвязаны с планами создания АвтоВАЗом машин более высоких классов C и D, в которых элементы системы помощи водителю ADAS применяются и имеют экономическую эффективность.

АвтоВАЗ работает над гибридной моделью Lada
АвтоВАЗ работает над гибридной моделью Lada

"И там мы уже, естественно, при принятии решения о выходе в эти классы. А у нас такая инвариантность есть в соответствии со стратегией развития до 2030 года, утверждённой советом директоров. И вот там, конечно, элементы этих систем будут применяться в большем и большем объёме", — добавил Соколов.

Ранее Life.ru сообщил, что АвтоВАЗ выпустил первую тестовую партию Lada Iskra в Тольятти. Помимо того, в Ижевске начали работать над производством опытной партии Lada Largus. Компания намерена выпустить порядка 80 автомобилей до мая 2024 года.

АвтоВАЗ работает над гибридной моделью Lada
АвтоВАЗ работает над гибридной моделью Lada
Обложка ©

VK / LADA

Наталья Исакова
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