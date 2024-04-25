АвтоВАЗ собрался внедрить беспилотные системы в некоторые модели

Отечественная компания АвтоВАЗ собирается внедрить беспилотные системы в автомобили "Лада". Сейчас концерн работает над этим, в частности, совместно с научным автомоторным институтом ФГУП "НАМИ", рассказал журналистам в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент АвтоВАЗ Максим Соколов.

Как он отметил, планы применения беспилотных технологий взаимосвязаны с планами создания АвтоВАЗом машин более высоких классов C и D, в которых элементы системы помощи водителю ADAS применяются и имеют экономическую эффективность.

"И там мы уже, естественно, при принятии решения о выходе в эти классы. А у нас такая инвариантность есть в соответствии со стратегией развития до 2030 года, утверждённой советом директоров. И вот там, конечно, элементы этих систем будут применяться в большем и большем объёме", — добавил Соколов.