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АвтоВАЗ работает над гибридной моделью Lada

24 апреля, 13:15
АвтоВАЗ хочет создать гибридный автомобиль. Обложка © АГН "Москва" / Александр Авилов

АвтоВАЗ хочет создать гибридный автомобиль. Обложка © АГН "Москва" / Александр Авилов

Компания АвтоВАЗ разрабатывает гибридный автомобиль Lada, потому что видит в таких моделях больше перспектив, чем в чисто электрических вариантах. Об этом сказал представитель предприятия Александр Виноградов во время конференции "Автонет" в Москве.

Автомобиль проектируется как полноприводный, у которого передние колёса приводятся в движение двигателем внутреннего сгорания, а задние — электромотором. В АвтоВАЗе не стали уточнять, будет ли модель разработана на базе уже существующей линейки машин и станет ли выпуск таких авто серийным.

В 2014 году предприятие уже работало над гибридными технологиями, но проект приостановили до лучших времён. В АвтоВАЗе поясняли, что гибрид помогает сэкономить на бензине почти на четверть.

Глава АвтоВАЗ рассказал Life.ru, хватит ли "Лад" на всех чиновников
Глава АвтоВАЗ рассказал Life.ru, хватит ли "Лад" на всех чиновников

Ранее Life.ru писал о том, что АвтоВАЗ выпустил первую тестовую партию Lada Iskra в Тольятти. Помимо того, в Ижевске начали работать над производством опытной партии Lada Largus. Компания намерена выпустить порядка 80 автомобилей до мая 2024 года.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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