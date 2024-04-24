АвтоВАЗ работает над гибридной моделью Lada
АвтоВАЗ хочет создать гибридный автомобиль. Обложка © АГН "Москва" / Александр Авилов
Компания АвтоВАЗ разрабатывает гибридный автомобиль Lada, потому что видит в таких моделях больше перспектив, чем в чисто электрических вариантах. Об этом сказал представитель предприятия Александр Виноградов во время конференции "Автонет" в Москве.
Автомобиль проектируется как полноприводный, у которого передние колёса приводятся в движение двигателем внутреннего сгорания, а задние — электромотором. В АвтоВАЗе не стали уточнять, будет ли модель разработана на базе уже существующей линейки машин и станет ли выпуск таких авто серийным.
В 2014 году предприятие уже работало над гибридными технологиями, но проект приостановили до лучших времён. В АвтоВАЗе поясняли, что гибрид помогает сэкономить на бензине почти на четверть.
Ранее Life.ru писал о том, что АвтоВАЗ выпустил первую тестовую партию Lada Iskra в Тольятти. Помимо того, в Ижевске начали работать над производством опытной партии Lada Largus. Компания намерена выпустить порядка 80 автомобилей до мая 2024 года.