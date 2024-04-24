АвтоВАЗ работает над гибридной моделью Lada 24 апреля, 13:15 АвтоВАЗ хочет создать гибридный автомобиль. Обложка © АГН "Москва" / Александр Авилов

Компания АвтоВАЗ разрабатывает гибридный автомобиль Lada, потому что видит в таких моделях больше перспектив, чем в чисто электрических вариантах. Об этом сказал представитель предприятия Александр Виноградов во время конференции "Автонет" в Москве.

Автомобиль проектируется как полноприводный, у которого передние колёса приводятся в движение двигателем внутреннего сгорания, а задние — электромотором. В АвтоВАЗе не стали уточнять, будет ли модель разработана на базе уже существующей линейки машин и станет ли выпуск таких авто серийным.

В 2014 году предприятие уже работало над гибридными технологиями, но проект приостановили до лучших времён. В АвтоВАЗе поясняли, что гибрид помогает сэкономить на бензине почти на четверть.

Авторы Татьяна Миссуми