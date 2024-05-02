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2 мая, 09:05

АвтоВАЗ сообщил о росте продаж автомобилей Lada в апреле почти на 65%

Фото © АГН "Москва" / Сергей Киселёв

Фото © АГН "Москва" / Сергей Киселёв

АвтоВАЗ информирует о рекордном росте продаж Lada в России. По итогам апреля 2024 года была продана 45 551 машина, что стало абсолютным максимумом с 2012 года. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, рост составил 64,8%, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Самая массовая и доступная модель бренда LADA Granta в апреле достигла пика продаж за свою историю, было продано 21 429 автомобилей. Свой максимум обновила и LADA Vesta: за прошлый месяц было зафиксировано 13 450 продаж. А модель NIVA Legend за месяц разошлась тиражом в 4819 штук, улучшив свой прошлогодний апрельский показатель на 42,1%.

АвтоВАЗ собрался внедрить беспилотные системы в некоторые модели
АвтоВАЗ собрался внедрить беспилотные системы в некоторые модели

Ранее Life.ru сообщил, что АвтоВАЗ выпустил первую тестовую партию Lada Iskra в Тольятти. Помимо того, в Ижевске начали работать над производством опытной партии Lada Largus. Компания намерена выпустить порядка 80 автомобилей до мая 2024 года.

Марина Калегина
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