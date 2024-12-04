Никаких вечеринок: В России предложили платить не желающим тусоваться работникам

Общественники предлагают ввести премии для сотрудников, предпочитающих остаться дома во время корпоративов. С такой инициативой в Минтруд обратилось движение «Зов народа». Документ оказался в распоряжении Life.ru.

Активисты просят ведомство разработать специальные рекомендации для работодателей, согласно которым выделенные на корпоративы деньги можно было бы перенаправить на поддержку социально значимых категорий граждан.

Авторы пояснили, что многие российские компании планируют проводить корпоративы, однако не все сотрудники готовы участвовать в таких мероприятиях. Некоторые из них по личным убеждениям или состоянию здоровья не хотят туда идти. В этих случаях активисты предлагают платить работникам компенсации или премии.

Кроме того, организация предложила, чтобы сотрудники, являющиеся жёнами участников СВО, многодетными родителями, инвалидами, спортсменами и студентами, имели право на новогоднюю премию вместо участия в корпоративе. Важно, чтобы работник мог свободно выбрать: участие в празднике или получение выплаты, без давления со стороны работодателя.

«Мы уверены, что такие инициативы будут способствовать укреплению социальной поддержки и солидарности в обществе, а также повышению морального духа сотрудников, позволят предотвратить негативное восприятие ситуации и создать позитивный имидж компаний», — пишется в обращении.