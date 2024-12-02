Бутерброды, метро, 3 млн: Буйнов не стал отменять новогодние корпоративы из-за рецидива рака
Буйнов выступает на корпоративах за 3 млн и соглашается доехать даже на метро
Александр Буйнов. Обложка © Telegram / buinovofficial
Народный артист РФ Александр Буйнов продолжает выступать на предновогодних корпоративах. До мероприятий певец соглашается доехать даже на общественном транспорте, несмотря на рецидив рака, пишет SHOT.
По данным журналистов, за одно выступление 74-летний Буйнов берёт 3 млн рублей. В плане транспорта звезда российской эстрады неприхотлив. Если выступление в Подмосковье, она даже готов доехать до крайней станции Московского метро, откуда просит забрать его и команду на трансфере до нужной точки. По питанию тоже всё скромно. В гримёрке должны быть бутерброды, немного фруктов, печенья и конфеток. Из напитков — никакого алкоголя. Только чай, кофе, молоко.
Выступление Буйнова, как правило, длится 45 минут. Исполняет народный артист в том числе популярные хиты — «Мои финансы поют романсы», «Эй, друг», «Горький мёд».
Life.ru ранее стало известно о присвоении Буйнову паллиативного статуса из-за рецидива рака в конце ноября. Впрочем, недуг не повлиял на концертную деятельность певца, который уже распланировал гастрольный сезон.