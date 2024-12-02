Бутерброды, метро, 3 млн: Буйнов не стал отменять новогодние корпоративы из-за рецидива рака

По данным журналистов, за одно выступление 74-летний Буйнов берёт 3 млн рублей. В плане транспорта звезда российской эстрады неприхотлив. Если выступление в Подмосковье, она даже готов доехать до крайней станции Московского метро, откуда просит забрать его и команду на трансфере до нужной точки. По питанию тоже всё скромно. В гримёрке должны быть бутерброды, немного фруктов, печенья и конфеток. Из напитков — никакого алкоголя. Только чай, кофе, молоко.